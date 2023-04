L’impressionnante opération de nettoyage du site des Sept Fontaines à Grand-Hallet (Hannut)

L’espace des Sept Fontaines, situé à Grand-Hallet (Hannut), est un Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB) qui fait l’objet de travaux de restauration écologique en vue de devenir une réserve naturelle. Un subside a d’ailleurs récemment été obtenu pour créer des zones d’immersion temporaire.

Il y a peu, la Ville de Hannut organisait un grand nettoyage d’une partie du site. Durant deux matinées, plusieurs bénévoles se sont mobilisés pour réaliser un grand nettoyage du site. Et leur résultat est plutôt impressionnant. En effet, ils ont ramassé des plastiques, métaux et déchets divers (bidons, cordes, cannettes…) résultant de l’exploitation des cressonnières rachetées par la Ville de Hannut, une carcasse de caravane enfouie, un vélo, des électroménagers, etc.