Ronquières Festival: n’oubliez pas le «Tremplin» le samedi 22 avril au Zik-Zak

La plateforme Court-Circuit a accueilli pas moins de… 262 candidatures et écouté autant de démos, pour sélectionner six groupes et artistes solo. Ils se produiront au Zik-Zak, à partir de 17h30 : Cloudie, Florent Brack, Dav ID, les brainois de The Stanfords, UNA et RoseDog.