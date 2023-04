«Une arnaque choquante»: ce couple débourse plus de 2.000 euros pour ce chien, mais surprise lorsque l’animal atteint l’âge adulte…

Lorsqu’ils l’ont adopté, le chiot avait toutes les caractéristiques d’un Poméranien mais en grandissant, l’animal a commencé à changer. Et le couple à remettre en question sa race. En effet, son museau est devenu plus long, et ses oreilles se sont dressées sur sa tête plutôt que d’être cachées dans sa fourrure.

Les propriétaires ont documenté l’évolution de leur chien dans une vidéo publiée sur TikTok. Ils y rigolent d’ailleurs d’eux-mêmes en expliquant leur manque de connaissance sur le sujet : « Il ressemble le plus à un Spitz allemand, de taille moyenne. Mais on ne le saura jamais avec certitude », disent-ils.