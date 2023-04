«La halle des Créateurs, Artisans et Producteurs de chez nous» aura lieu le 28 mai à Marcinelle

« La Halle des créateurs, artisans et producteurs de chez nous s'intègre dans la stratégie de la Ville visant à développer l'artisanat sous toutes ses formes », explique Babette Jandrain, échevine de l’Artisanat. « Pour rappel, le plan de développement de l'artisanat prévoit trois grands axes : booster l'accompagnement via les structures dédiées existantes (CRC, Composite, Bureau du Commerce), augmenter les canaux de vente et développer la promotion des artisans, concrétisés notamment via une plus forte présence dans les Big 5, le soutien de la boutique De Passage, le référencement des artisans dans les shopping guides et le site charleroicommerce.be. La mixité des formes d'artisanat au sein de la Halle des CAP, mêlant produits de bouche et produits manufacturés, constitue une première régionale ».

C’est dans cette optique, et au vu du succès important rencontré par la première édition en novembre dernier, que la Ville de Charleroi et le collectif CAP 6000 (« Créateurs, Artisans et Producteurs de chez nous ») proposent à nouveau « La halle des Créateurs, Artisans et Producteurs de chez nous » le 28 mai au Centre de délassement de Marcinelle.