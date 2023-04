Bruxelles souhaite organiser les championnats du monde de cyclisme 2030: «Pendant une semaine, Bruxelles sera la capitale du vélo»

L’exemple du Tour de France

Pour motiver sa capacité à organiser de grands événements cyclistes internationaux, Bruxelles peut compter sur un exemple de choix : le Grand départ du Tour de France en 2019. « Les retombées étaient plus que positives », souligne Philippe Close. Une opinion partagée par le ministre bruxellois des Finances et de l’Image de Bruxelles Sven Gatz (Open VLD). « Une étude réalisée après le Tour donne des résultats assez remarquables. On a constaté 20 % de touristes étrangers en plus dans la capitale. »

Les retombées médiatiques et économiques ont été très importantes. Les 6 et 7 juillet 2019, 4,9 millions d’euros ont été dépensés pour les nuitées, 12,5 millions d’euros dans les restaurants et cafés et 15,3 millions d’euros dans les commerces de détail, soit un total de 32,7 millions d’euros. Cela dépasse donc les 25 millions investis, qui avaient été répartis entre le privé, la ville et la Région. Lors de ces deux journées, plus d’un million de visiteurs étaient venus à Bruxelles pour voir le Tour. « On peut viser plus pour 2030 », affirme Benoit Hellings.

Bruxelles, capitale du cyclisme

En attendant les éventuels championnats du monde en 2030, Bruxelles accueillera plusieurs événements cyclistes. « L’organisation de la Brussels Cycling Classic ou encore du Tour de Belgique permet de se faire la main sur l’organisation et la gestion d’événements cyclistes », note l’échevin des Sports. Le Tour de Belgique terminera à présent chaque année à Bruxelles. « Le Tour de France termine à Paris, la Vuelta à Madrid, c’est un beau symbole d’avoir l’arrivée finale du tour national dans la capitale. » La course amateur BXL Tour sera organisée le même jour que la dernière étape du Tour de Belgique.