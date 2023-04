Des enfants ont-ils été enlevés dans les cabines d’essayage de Kiabi? «Une maman avait son enfant dans la poussette, elle s'est tournée un instant, plus de gosse»

Des centaines de milliers de partages sur les réseaux sociaux et notamment Facebook pour cette rumeur d’enlèvement d’enfant à Kiabi, qui circule cette fois à Albertville mais aussi dans le Nord, rapportent nos confrères de La Voix du Nord.

« Attention au Kiabi », lit-on ainsi sur le post, « une maman avait son enfant dans la poussette, elle s'est tournée un instant, plus de gosse. Les gérants ont fermé les portes et fouillé le magasin. Le petit était dans une cabine d'essayage avec trois hommes d'origine roumaine, ils lui changaient les habits et étaient en train de lui raser les cheveux ! »