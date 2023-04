«J’aimerais revenir en arrière mais je ne peux pas», Mohamed Abrini s’excuse auprès des victimes des attentats de Bruxelles

« Ça fait sept ans que je suis en prison et je lis beaucoup. C’est toujours le même cycle qui se répète. Il y a des gens qui prennent des décisions et des innocents qui trinquent au milieu. Je ne cautionne pas ça. J’ai ce vieux côté « combat à la loyale », l’homme est un loup pour l’homme mais on peut se faire la guerre, il y a quand même des règles », entame Mohamed Abrini à la question du regard qu’il portait sur les attaques du 22 mars 2016.

« J’ai une grande part de responsabilité dans les faits et je dois vivre avec, l’assumer. C’est mon destin, c’est comme ça. J’aimerais revenir en arrière mais je ne peux pas. « Ce qui est passé est mort » dit-on en arabe. Que fait-on maintenant pour plus que ça se reproduise. Par rapport à mon avenir, je vis au jour le jour. Pour moi, faire 10, 20, 30 ans de prison ça ne ramènera pas les morts, ça ne ramènera pas le passé. Je dois prendre mon mal en patience, comme les victimes patientent avec leurs douleurs. Ça vaut ce que ça vaut mais je présente mes excuses à toutes les victimes », conclut Abrini.