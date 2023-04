Une balade à moto en costard et avec Bertrand Caroy: un nouveau concept lancé par l’hôtel Van der Valk à Mons

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avis aux motards ! Dans quelques semaines, l’hôtel Van der Valk de Mons et Rudy’s Barber Shop organiseront la Belgium Classic Ride, une balade à moto en costard. Le but de cette balade ? Aider la Fondation contre le cancer grâce à la participation de chaque motard. Et pour parrainer et assurer la sécurité de cet événement, ce n’est autre que l’inspecteur Bertrand Caroy qui a été choisi par les organisateurs.