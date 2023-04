Le rond-point et le hall omnisports de Flémalle, lieux de l’accident de Sofian Kiyine, renommés «Impact» et «Cap Canaveral» sur Google Maps

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 30 mars dernier, Sofian Kiyine (25 ans), jeune footballeur professionnel d’OHL, était victime d’un terrible accident à Flémalle. Sur le quai Jules Destrée, lancé à grande vitesse, il a pour une raison qui reste indéterminée « mordu » une bordure du rond-point installé à hauteur du hall omnisports flémallois. L’effet tremplin était immédiat, et la Mercedes classe A de Sofian traversait un des murs du hall avant de finir sa course à l’intérieur de l’infrastructure. Le drame était évité de peu : quelques instants auparavant, des jeunes joueuses de basket s’entraînaient encore à l’endroit de l’impact. Seul Sofiane a été blessé. Aujourd’hui, il se remet lentement de ses blessures et a une autonomie limitée. Il n’a d’ailleurs pas encore pu être entendu par la police de Flémalle, étant donné le degré de son traumatisme.