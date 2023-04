Le concert des lauréats de trois concours de violons aura lieu à l’église Saint-Remacle à Verviers le 7 mai

Chaque candidat a donc reçu un retour personnalisé dans de cadre de sa prestation afin de mettre en avant ses qualités et de lui donner quelques précieux conseils pour l’encourager à poursuivre son parcours académique.

Les Concours « Vieuxtemps » et « Deru » (créés respectivement en 1923et en1928) ont permis de mettre en lumière des violonistes tels Carlo Van Neste, Arthur Grumiaux, Marcel Debot, Georges Octors, Pierre Jetteur, Clémens Quatacker, Henri-Emmanuel Koch, Léopold Douin, Charles Jongen, Ginette DeCuyper, Eric Mélon, Jean-Gabriel Raelet, Tatiana Samouïl, Brachay Avanesyan, Claire Dassesse, Csikos Vilmos, etc. Ces concours sont réellement destinés à des violonistes déjà confirmés et à l’entame d’une carrière professionnelle.