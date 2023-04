Le président de Vooruit, Conner Rousseau, opposé à la «police payante» suggérée par la ministre de l’Intérieur

« La Belgique est Le pays de festivals, d’événements, de grandes compétitions sportives. Tout un chacun doit pouvoir s’y amuser en sécurité. Et assurer cette sécurité, c’est ce que des autorités fortes doivent faire. C’est pour cela que nous payons des impôts », a déclaré le président des socialistes flamands, au pouvoir au fédéral avec le CD&V de Mme Verlinden.

La ministre a indiqué à Knack souhaiter engager la discussion sur une « betaalpolitie », destinée notamment à couvrir en partie les coûts du déploiement de la police lors des matches de football (onze millions d’euros par an).

« C’est pourquoi il faut oser penser à une police payante », a dit Mme Verlinden, relayant le plaidoyer de la police fédérale, qui souhaite alléger la facture, d’autant plus que de nombreux événements ont lieu le soir et le week-end et que les policiers doivent effectuer des heures supplémentaires coûteuses.

Le secteur des festivals a lui aussi rejeté l’idée émise par la ministre de l’Intérieur.

Le directeur de la Fédération des festivals de musique en Flandre, Serge Platel, a qualifié mercredi cette idée d’irréalisable. « Neuf festivals sur dix sont gérés par des bénévoles et ne réalisent pas de bénéfices faramineux », a-t-il souligné.