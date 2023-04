«Ils n’avaient pas d’assurance-incendie…» : une cagnotte pour Jossuel, Joulya et leurs 5 enfants, qui ont tout perdu dans un incendie à Haine-St-Paul

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Joulya et son compagnon Jossuel étaient très fiers d’avoir entièrement rénové le chalet dans lequel Joulya vivait depuis son enfance. Seulement voilà, un incendie survenu le 25 mars dernier est venu assombrir un rêve devenu réalité. La famille composée des parents et de cinq enfants, âgés entre 2 et12 ans, n’a plus rien. Tout ce qu’elle a construit est parti en fumées…