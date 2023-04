La gamme des «SmartMax», dédiée aux tout-petits, s’étoffent encore cette année: et les bambins adorent!

Car leur credo est là : celui de proposer des produits ludiques mais où la logique et la réflexion sont au cœur des mécanismes. On retrouve ainsi les « SmartGames » (majoritairement dédiés à un joueur, existant aussi en format de poche) mais aussi les « GeoSmart », axés sur la construction magnétique ou encore les « SmartMax », dédiés à la construction par aimants mais pour les tout-petits !

Vous ne pouvez pas être passés à côté de « Smart ». D’une manière ou d’une autre, vos enfants, filleuls, neveux ou nièces, voisins ou autres bambins de votre entourage -voire vous-même- n’avez pu que croiser cette gamme de jeux 100 % belges. Et pour cause, cela fait maintenant près de 30 ans que Smart crée des jeux éducatifs pour tous les âges : leur fabrication se fait quasi exclusivement en Belgique (mais on les retrouve aujourd’hui dans plus de 70 pays au-delà de nos frontières).

Et cette dernière gamme n’a cessé de grandir avec une série de nouveautés bien intéressantes à venir en 2023 ! Des petits objets bien solides, colorés, en plastique de qualité, qui font rire les bébés (dès un an jusqu’à 4-5 ans selon la boîte), développent leur motricité fine mais les sollicitent aussi neurologiquement. En jouant, les p’tits mômes travaillent leur concentration, leur mémoire, leurs sens mais aussi leur coordination cerveau-corps. Bref, de quoi stimuler au mieux leurs compétences cognitives et motrices.

Comme avec « My first People », une boîte (prévue pour mai 2023) dans laquelle on retrouve des boules magnétiques, leurs chapeaux et corps assortis mais qui peuvent se mélanger à foison. Si le plus jeune enfant s’amuse à « chipoter » avec ces quelques pièces en les assemblant (ou l’inverse) au début, il pourra aussi s’initier à travers elles aux couleurs, aux formes, aux textures, aux métiers ou même aux émotions (les visages présentant des mimiques différentes). Place à l’imaginaire pour créer des bonshommes plus rigolos les uns que les autres ! On vous assure, ça plaît beaucoup…

«My First people». - Smart

Ce mois-ci, on retrouvera aussi « My First Pirates », avec un concept similaire mais où l’enfant peut créer son propre bateau et s’inventer d’innombrables chasses au trésor. Ou encore « My First Sounds & Senses » dans lequel, comme son nom l’indique, les boules rigolotes émettent aussi des sons.

«My First Pirates». - Smart

Le top du top ? Toutes ces boîtes s’assemblent et peuvent se mélanger entre elles. De quoi pouvoir étoffer la collection de vos loustics pour leur plus grand plaisir.

La version «Hide and Seek». - Smart

Mais que choisir ? On vous conseille notamment deux nouveautés de la fin d’année 2022 : « My first Hide & Seek » ou encore « My First Wobbly cars ». Là, les concepts sont identiques : empilez les petites têtes de personnages aimantées, cachez-les dans des demi-sphères ou posez-les sur de petites voitures… En enfilade, l’enfant peut même créer un petit train à tirer derrière lui ou jouer à la pêche. Ici encore, la limite n’est que leur imagination.