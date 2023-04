«On a couché ensemble, elle est rentrée chez elle, au revoir et merci»: Marcel, de Gembloux, est accusé de viol à la sortie d’un club à Gosselies, il conteste

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Marcel et Julie (prénoms d’emprunt) se connaissent depuis des années. Elle lui fait confiance et ne le pense pas capable de lui faire du mal ou d’abuser d’elle. Un soir de janvier 2017, il passe la chercher chez elle, à Gembloux, et ils vont ensemble à l’ancien club The Room, à Gosselies. La soirée se passe. Le lendemain, Julie se réveille chez elle, sans aucun souvenir, mais des douleurs sur tout le corps. Pour elle, c’est certain, elle a été violée.