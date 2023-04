Droits humains, démocratie: le directeur d’Amnesty en conférence à Chimay

C’est un invité de marque qu’accueillera la Maison de la Soque de Chimay, ce vendredi 14 avril. Philippe Hensmans, le directeur général d’Amnesty International Belgique francophone, y donnera une conférence à 19h. Il y éclairera le public sur l’actualité des droits humains et de la démocratie.

« Droits humains et démocratie : avons-nous perdu la guerre culturelle ? » est co-organisé par la Ligue Humaniste de Chimay-Momignies et la section chimacienne d’Amnesty, avec le soutien du CAL Charleroi et de la Ville de Chimay.