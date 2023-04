Près de 100 bornes de rechargement électriques installées à Charleroi pour 2026 (carte)

L’électrification du parc automobile européen, dans un souci évident de décarbonation des transports privés, est plus qu’à l’ordre du jour: avec les échéances qui s’annoncent relatives à la fin de construction de véhicules à moteur thermique, le nombre de véhicules électriques va augmenter partout de manière exponentielle; il s’agit de se préparer à cette révolution qui a de fortes incidences logistiques.

La Ville de Charleroi a répondu favorablement à un appel à intérêt de la Région wallonne qui, dans le cadre de son Plan de relance, a décidé de développer et de déployer 4.000 bornes de chargement sur l’ensemble de son territoire régional.

96 bornes

La Ville de Charleroi prépare donc activement le terrain: à l’initiative de l’échevin de la Mobilité et de la Transition écologique Xavier Desgain, et en concertation avec ORES, gestionnaire du réseau électrique, elle vient de charger l’intercommunale Igretec de la mise en œuvre d’un projet d’installation de 96 bornes de rechargement électriques sur la voie publique; il s’agit en fait de bornes de 22Kw (soit des bornes semi-rapides demandant entre une et trois heures de charge).