Guerre en Ukraine: Kiev demande à l’Espagne plus d’aide militaire, dont des avions

M. Reznikov, qui s’exprimait en ukrainien et dont les propos étaient traduits en espagnol, a ajouté qu’à ses yeux, les avions de combat faisaient « partie de la défense antiaérienne ».

« Pour nous, les systèmes antiaériens sont la priorité numéro un » dans le combat contre les forces russes qui ont envahi l’Ukraine il y a plus d’un an, a déclaré le ministre à Madrid lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue espagnole, Margarita Robles.

Mme Robles n’a pas commenté ces propos de son homologue ukrainien, se contentant de répéter que Madrid « (continuerait) d’envoyer à l’Ukraine tout type de matériel » et d’apporter à Kiev un appui « total et absolu tout le temps nécessaire », soulignant que cela se ferait toujours « avec discrétion ».

Elle a aussi insisté sur le fait que la fourniture d’équipement à l’Ukraine se ferait « en coordination avec nos alliés », le gouvernement de gauche espagnol du socialiste Pedro Sánchez se montrant prudent dans le type de matériel qu’il accepte de livrer à Kiev.

Elle a confirmé que six chars Leopard 2A4 promis par Madrid partiraient « dans les prochains jours » par voie maritime pour l’Ukraine, ainsi que 20 véhicules de transport blindés sur chenilles, et qu’ils seraient sur le terrain « avant la fin du mois ».

La ministre a aussi annoncé que quatre autres Leopard 2A4, un modèle d’avant-dernière génération, étaient actuellement en réparation et qu’ils seraient expédiés en Ukraine « dès que possible ».

Cinquante-cinq soldats ukrainiens ont achevé le mois dernier en Espagne une formation d’un mois au maniement de ces chars de fabrication allemande, qu’une demi-douzaine de pays ont déjà livré ou promis de livrer à Kiev.

M. Reznikov a indiqué que « la seconde priorité » de son gouvernement était l’artillerie, plus particulièrement des pièces de 150 et de 105 mm et leurs munitions.

Il a enfin ajouté à sa liste des équipements dans le domaine naval, notamment des navires amphibie et de débarquement, ainsi qu’une aide pour retirer les mines qui entravent la navigation.

Interrogés sur les récentes fuites de documents classifiés américains, dont certains liés à l’Ukraine, les deux ministres ont nié que des troupes de pays membres de l’Otan se trouvent sur le terrain.

« Ce n’est pas vrai », a répondu M. Reznikov, qui a qualifié les documents sur l’Ukraine de « mélange de vrai et de faux ». « Il y en a beaucoup qui ne sont pas » authentiques, a-il-dit, admettant donc que certains l’étaient.

« Il est évident que le bénéficiaire (NDLR : de ces fuites) est la Russie », a-t-il poursuivi, affirmant avoir « toute confiance dans nos alliés américains ».