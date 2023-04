Visite guidée du chantier de restauration de l’hôtel de ville de Mons! (Photos et vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Restauration oblige, les Montois et touristes qui visitent la ville ne voient plus qu’une très grande bâche et surtout des échafaudages un peu partout autour de l’hôtel de ville de Mons depuis près deux ans. Sur la Grand’Place, on croise régulièrement des ouvriers en plein travail ou encore des machines en train de transporter du matériel. Mais que cachent ces bâches et ces échafaudages ? On s’y est glissés pour découvrir les coulisses du chantier de l’hôtel de ville montois !