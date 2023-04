Le gestionnaire du réseau d’électricité Elia annule la hausse de ses tarifs de réseau

Tant l’industrie que les gestionnaires de réseau de distribution qui fournissent de l’électricité aux ménages et aux petites entreprises ont formulé de nombreuses remarques lors d’une étude de marché. Elia a donc décidé de reporter temporairement l’introduction des tarifs de réseau dynamiques, dont le niveau varie d’heure en heure. Les tarifs de réseau d’Elia continueront à se composer d’un montant annuel et d’un tarif fixe par mégawattheure consommé dans les années à venir, rapporte De Tijd.

Les tarifs pour l’utilisation du réseau à haute tension sont répercutés sur les ménages et les entreprises via la facture d’électricité et augmenteront fortement dans les années à venir en raison d’une vague d’investissements. Elia doit envoyer sa proposition tarifaire finale pour la période 2024-2027 à l’organisme de surveillance de l’énergie CREG pour le 10 mai.