En pleine tourmente, Charles Michel réplique: «Je ne peux pas exclure qu’il y ait des tentatives de déstabilisation»

Monsieur Michel, vous faites pour l’instant l’objet d’attaques, notamment sur vos voyages. Comment interprétez-vous ces attaques ?

Je voudrais d’abord vous répondre sur le fond. Il y a au conseil des règles strictes et transparentes sur les missions. Des règles strictes et transparentes qui sont similaires à celles pour la Commission. Le constat, c’est qu’il y a plus de missions, parce qu’elles sont nécessaires au vu de la situation internationale.

C’est-à-dire ?

Il y a eu une crise du Covid. Vous vous souvenez peut-être de campagnes anti-Union européenne qui ont été menées notamment en Afrique et dans d’autres régions du monde sur les vaccins. Il y a une guerre qui a été déclenchée contre l’Ukraine et qui est une menace directe contre la stabilité et la prospérité en Europe. Il y a dans les traités une double responsabilité dans mes fonctions. D’une part, il y a l’unité du Conseil européen (le conseil est l’assemblée des chefs d’État et de gouvernement, NDR). (…) Et puis le deuxième volet : l’action internationale de l’Union européenne. Par rapport aux législatures précédentes, le Conseil européen a beaucoup plus d’actions (au niveau mondial, NDR).