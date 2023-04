Un nombre croissant d’entreprises laissent les travailleurs composer leur package salarial

Une nette augmentation par rapport à 2021, où 46% d’entre elles offraient cette possibilité. Après avoir sondé 500 employeurs belges en début d’année, le groupe tire les conclusions des formes de rémunération extralégales les plus souvent proposées.

Les options de transport et de mobilité restent en tête et notamment les voitures de société, malgré une baisse ces dernières années. 62% des entreprises permettaient cette option en 2021 contre 59% aujourd’hui. En contrepartie, le vélo de société gagne en popularité et près de quatre entreprises sur dix le proposent à leurs employés à l’heure actuelle, alors que seulement un tiers d’entre elles offrait cette possibilité aux travailleurs en 2021. Un nombre croissant d’employeurs affirme ainsi encourager la mobilité durable, notamment avec des abonnements pour les transports en commun qui gagnent du terrain.