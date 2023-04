Attention si vous allez en vacances cet été en Espagne: le pays met en place des radars indétectables sur les routes, ils arriveront certainement bientôt en France

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’Espagne se présente elle-même comme un très mauvais élève en matière de sécurité routière. 1.145 personnes sont mortes sur les routes du pays l’an dernier, soit 14 % de plus qu’en 2021 !

Dans sa lutte contre l’insécurité routière, l’Espagne vient de s’équiper d’un petit bijou de technologie : une arme redoutable qui permet de traquer les excès de vitesse comme le non-respect des distances de sécurité.

Petit mais puissant !

Le Velolaser est un radar minuscule, réputé invisible et indétectable. Il ne mesure que 50 cm. Il fonctionne sans fil et peut s’accrocher n’importe où : on peut le fixer avec des ventouses sur la portière d’une voiture, on peut le dissimuler totalement à l’arrière d’un très petit panneau de signalisation routière ou attacher le Velolaser entre les protections transversales d’un double rail de sécurité.