Conférence littéraire avec l’auteur Damien Pierret à la bibliothèque d’Athus (Auange) ce samedi 15 avril

Ecrivain belge, Damien Pierret travaille depuis plus de 15 ans dans le domaine de la finance et aime sortir pendant son temps libre : matchs de football, festivals de musique, ... jusqu’au jour où la rencontre avec sa future femme Alison renverse ses certitudes et le mot « bébé » devient une réalité.

À travers son ouvrage « 39 semaines - naissance d’un futur papa », Damien Pierret témoigne de la grossesse de sa femme et surtout de sa naissance en tant que père pour un petit être qui bouleversera leur existence.