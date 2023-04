Le centre du village de Boussu-Bois privé de bus TEC: une solution trouvée!

Nous vous le relations il y a quelques jours, neuf arrêts ont été supprimés fin mars à Boussu-Bois. En cause : un carrefour étroit, au coin de la rue du lieu-dit « Barabas », que les bus 7 et 9 ne savent plus prendre, depuis que des poteaux métalliques ont été installés pour protéger une maison. Une pétition a même été lancée pour que les bus repassent par le centre de Boussu-Bois.

Des poteaux métalliques ont été installés devant une maison. - E.G.