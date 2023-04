LaMeuse Foot | Le Croatia Wandre de Nikola Lozina a assuré un show virevoltant pour fêter son titre en P3C

Dans ce 28ème épisode de LaMeuse Foot, les différentes facettes d’un Croatia Wandre sacré en P3C ont été passées au peigne fin avec cinq membres importants du club et non des moindres. Le titre savouré à Minerois, la folle ambiance à nouveau mise par la Torcida du côté de Thimister-Clermont, le noyau, le coach Laurent Bodet ou encore les transferts de cette saison et les projets à venir… Une émission placée sous le signe des fous rires et de nombreuses anecdotes. de videos Nos invités ne sont en tout cas pas allés avec le dos de la cuillère pour évoquer l’adversité et les ambitions futures. « Cette année, nous n’avons pas vraiment eu de concurrence dans la série », pouvaient clamer Lozina et Brncic dont l’entente crevait l’écran. « Je crois que je ne suis pas rentré chez moi avant lundi soir », confiait encore Alan quant à la fête qui a suivi le match qui les a coiffés des lauriers.

« C’est une saison magnifique à tous niveaux. Je crois qu’on a battu le record de points acquis par le club en championnat et nous sommes même la meilleure défense dans le football amateur wallon », confiaent encore le duo ainsi que le gardien, Romain Pierret. « L’objectif Coupe-Championnat n’était pas une fin en soi au départ mais là, on se rend compte qu’on peut faire le doublé et on veut le faire cette année… en plus d’être champions en P2B la saison prochaine. Ce serait historique pour le club si ça arrivait car le Croatia n’a jamais connu la 1ère Provinciale. »

Côté mercato, Nikola Lozina annonçait que des négociations sont en cours avec un joueur de Nationale 1, le but étant d’attirer encore un gros renfort… ou plus ? « Mais niveau départs, il n’y en a quasiment pas. Tout le monde a envie de rester car tout le monde se sent bien chez nous. »