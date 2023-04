Un des derniers distributeurs de pains indépendant prendra sa retraite en juin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Englebert Köttgen exerce une profession pour le moins atypique et qui n’est plus monnaie courante de nos jours. Depuis 40 ans, il sillonne les rues comme distributeur de pains et pâtisseries indépendant. Ce Hervien est depuis apprécié par sa clientèle qui se trouve à la fois sur Herve, Bolland mais aussi Blegny, Mortier, Trembleur… Car son métier lui a permis de développer des contacts sociaux incroyables avec ses clients tout comme une proximité et une amitié importantes avec beaucoup d’entre-eux.