Hassem alias «Hassan», un Tunisien de 24 ans, s’est rendu coupable de deux meurtres en deux jours de temps: d’abord, son ex-compagne de 53 ans à Bruxelles, puis, un taximan de 49 ans à Berlin!

La victime est décédée un peu plus tard des suites de ses blessures à l’hôpital. Hassem Bouzidi a quant à lui pris la fuite une nouvelle fois. Il est d’abord retourné du côté de la gare de Berlin-Südkreuz et, puis, il s’est rendu dans le nord de l’Allemagne, dans le Land du Schleswig-Holstein, porte d’entrée vers la Scandinavie, où la police allemande a heureusement pu le coincer à temps…

La guilde des taxis de Berlin a rendu hommage à la victime ce mardi en attachant des rubans noirs à ses véhicules et en marquant une minute de silence. D’après le président de la guilde des taxis de Berlin, Mustafa Akan travaillait à sa connaissance comme taximan seulement depuis deux à trois mois tout au plus.

Eleonora Schillaci, 53 ans - D. R.

D’après un message d’hommage vraisemblablement laissé par un proche sur le lieu du crime, taximan était un travail complémentaire pour Mustafa Akan qui travaillait à titre principal pour les chemins de fer ; par ailleurs, toujours d’après ce même message d’hommage, Mustafa Akan suivait des cours pour devenir pilote d’avion, lui qui rêvait d’émigrer au Canada.

Un père et une mère de famille

Mustafa Akan était un père de famille. Il laisse derrière lui une femme et deux filles. S’il était né en Allemagne, sa famille est originaire de Samsun, une ville de Turquie, qui donne sur la mer Noire. Eleonora Schillaci était également une mère de famille. Elle laisse derrière elle un fils qui vit toujours en Italie. Originaire de Turin, Eleonora Schillaci habitait à Bruxelles depuis des années.

Questionné, le porte-parole du parquet de Bruxelles, Martin François, nous a confirmé l’arrestation du meurtrier d’Eleonora Schillaci et de Mustafa Akan comme suit : « Le parquet est en mesure de confirmer l’arrestation en Allemagne du suspect des faits du 4 avril dernier, à l’encontre duquel un mandat d’arrêt européen avait été décerné par la juge d’instruction. »

Le meurtrier, Hassan, 24 ans, filmé dans le quartier, le jour de son crime, un peu après 15 h 30... - D. R.

Il est toutefois plus que probable que la procédure judiciaire allemande en cours suite à son second meurtre retarde l’exécution du mandat d’arrêt européen émis par la Belgique suite à son premier meurtre et donc que Hassem Bouzidi ne soit pas remis à nos autorités judiciaires de sitôt…

Pour rappel, c’est Oussama, le colocataire d’Eleonora, un trentenaire sans-papiers, qui a découvert le féminicide. Avant de passer à l’acte, Hassem Bouzidi était venu lui demander du haschich, mais Oussama avait refusé de lui en fournir. Oussama avait ensuite entendu des « aïe, aïe » émanant de la victime, mais cela ne l’avait pas inquiété et il ne s’en était par conséquent pas préoccupé.

La porte d’entrée de l’appartement etterbeekois d’Eleonora Schillaci sous scellés - D. H.

« Je me suis dit qu’ils faisaient peut-être l’amour (…) C’est finalement lorsque j’ai voulu sortir, vers 15 h 00, que j’ai découvert le crime. Je voulais nourrir mes deux chats et, comme je ne les trouvais pas, je suis allé voir chez Nora (surnom de la victime, NDLR) s’ils n’étaient pas chez elle. La porte était fermée, la musique allait fort, elle ne répondait pas, et j’ai fini par ouvrir la porte pour voir ce qu’il se passait : Hassan n’était plus là et Nora était sur son canapé sous une couverture qui la recouvrait de la tête aux genoux. Lorsque j’ai soulevé cette couverture, j’ai vu qu’elle avait été égorgée », nous avait-il expliqué.