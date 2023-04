10,8% pour l’habitation, 27,82% pour les soins dentaires... attention, les assurances vous coûteront plus cher cette année: «Certaines hausses sont si fortes que les assureurs ne les appliqueront pas à 100%»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si vous avez déjà reçu l’invitation à payer pour 2023, vous avez probablement grincé des dents en découvrant le nouveau montant de l’assurance incendie de votre habitation… Pour les autres, attendez-vous à payer 10,8 % plus cher que l’année dernière. Pour rappel, les tarifs avaient déjà bondi de 5,6 % un an plus tôt. Il y a peu de chance que vous trouviez un assureur qui se contente d’une hausse plus faible. « Quasiment, toutes les compagnies d’assurances utilisent l’indice ABEX pour calculer les primes », explique Nevert Degirmanci de la fédération professionnelle Assuralia.

de videos

Un organisme indépendant calcule cet indice deux fois par an. Cette hausse qui intervient en 2023 découle des indices établis en 2022. « Le but est de pouvoir reconstruire à neuf après des dommages en tenant compte des prix actuels. Les coûts des matériaux, des marchandises et de la main-d’œuvre ont fortement augmenté à cause des pénuries, de la guerre ou du coût des transports. L’objectif est d’indexer la valeur de l’habitation assurée. Une maison achetée voici quelques années et assurée pour un total de 200.000 euros vaut bien plus aujourd’hui. Les travaux coûtent plus cher qu’au moment de la première souscription de l’assurance », précise notre interlocutrice.

Et les prochains indices pour 2023, seront-ils aussi hauts ?