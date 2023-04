Les médecins sont en colère et menacent de faire la grève des gardes: «Imaginez, on enverrait alors tous les patients vers les services d’urgence»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme dans les autres secteurs d’activité, les jeunes médecins n’ont plus envie d’assurer trop de services de garde de nuit et de week-end. Or, la rareté du personnel médical et la réorganisation imposée depuis mars par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, obligent les généralistes à multiplier ce type de prestations.