Même à la casse, votre voiture vaut encore beaucoup d’argent... «Ce radiateur, par exemple, vaut encore 70 euros et ce moteur 400 euros» (vidéo)

Pour bien comprendre le processus de recyclage-revalorisation, Maxime Grosjean, le patron de la casse, nous propose une Golf. « Je l’ai achetée à un marchand 240 euros. Il y a évidemment pas mal d’acier à récupérer et le cours de l’acier est bon, 100 à 200 euros la tonne ». Quand on sait qu’une voiture pèse aux alentours d’1,2 tonne, il y a de l’argent à se faire.

Nous sommes sous le R3 de Charleroi, dans une des 120 casses du pays. Le parking de Recycar à Châtelet ressemble à un énorme musée de l’histoire automobile mais en version cabossée. On trouve ici tous les modèles et toutes les époques. Dans quelques heures, il ne restera rien de ces monstres de tôles.

Mais avant ça, il faut dépolluer le véhicule. On trouve environ 4 litres de fluides dans une voiture. Les agents de la casse aspirent le liquide de freins et autres liquides présents dans le moteur. Pour gagner du temps, le réservoir de carburant est carrément percé.

Ici rien ne se perd, les pièces qui ont de la valeur sont récupérées pour être revendues directement. « Ce radiateur, par exemple, vaut encore 70 euros et ce moteur 400 euros ». Dans les rayonnages, on aperçoit des dizaines de phares, des dizaines de portes et plein d’autres accessoires utiles. « Évidemment avec des voitures qui ont parfois plus de 17 ans, on ne sait pas tout récupérer ».

Il est temps de passer aux choses sérieuses. La grue arrache le moteur du capot et envoie notre Golf dans la broyeuse. En moins de 30 minutes, Recycar a transformé la voiture en un bloc de 2m sur 1m qui a encore beaucoup à livrer. « On a l’habitude de dire qu’on n’est plus des ferrailleurs mais des fournisseurs de matières premières secondaires. »

Pour suivre notre Golf, il faut changer de décor, direction Obourg. C’est ici, en bord de canal, que les compressions de voitures arrivent. Nous sommes chez Comet Sambre ou se trouve le plus gros broyeur d’Europe. Vu du ciel, le décor est encore plus impressionnant. À droite une montagne de vieilles machines à laver, à gauche une montagne de voitures et, un peu partout, des petits tas de matériaux qui ont été triés.

Pendant que nous traversons le site, 3 énormes grues manipulent les carcasses d’autos, celles qui viennent de Châtelet mais aussi des voitures entières arrivées par d’autres filières.

Il y a des risques

« Ce n’est pas sans risque », nous dit Jérôme Hardy. « Nous les envoyons d’abord dans un prébroyeur pour éviter les explosions et puis on les envoie dans le broyeur géant. C’est le plus gros d’Europe, 7.000 chevaux, 300 tonnes à l’heure. Rien ne lui résiste ! »

Le reste ? C’est du tri. Le métal est aimanté et séparé. « Pour le plastique, on plonge les déchets dans l’eau salée. Chaque type de plastique a son style de flottaison. On arrive même à récupérer la mousse. En général celle-ci est considérée comme de la crasse en bout de chaîne mais nous, on arrive à la transformer en carburant de cogénération. »

Pour les besoins du reportage, nous nous sommes intéressés aux voitures mais sur ce site d’Obourg on recycle et récupère bien plus que nos véhicules. L’entreprise wallonne est un des leaders européens de la séparation des terres rares et du cuivre.