Meurtre de la baronne Myriam Ullens: jaloux des enfants de «Mimi», Nicolas Ullens se sentait rejeté, «ses enfants ont tout, et je n’ai que 50.000€ par mois»

Aurait-on été un peu vite en attribuant le geste meurtrier de Nicolas Ullens, qui a abattu sa belle-mère Myriam (Mimi, 70 ans) Lechien, seconde épouse de son père, le baron Guy Ullens de Schooten (88 ans) de 6 balles, à un « simple » conflit financier ? Des déclarations faites aux enquêteurs par Nicolas Ullens lors de ses interrogatoires, déclarations dont nos confrères du Het Laatste Nieuws se font l’écho, il ressort que l’homme détestait cordialement sa belle-mère depuis longtemps, et pour des raisons plus profondes et plus personnelles qu’une simple histoire de gros sous.

Beaux-enfants favorisés ?

Dans ses déclarations aux enquêteurs, retranscrites par Het Laatste Nieuws, Nicolas Ullens donne à Mimi le rôle du bourreau. Selon lui, pendant des années, ses deux frères, sa sœur et lui-même ont été désavantagés par rapport à Virginie et Gilles, les enfants issus du premier mariage de la baronne Ullens. Pire. « Elle a détruit la relation étroite que j’avais avec mon père », s’exclame-t-il. « J’en ai beaucoup souffert. »