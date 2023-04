Le coût de la maison des parlementaires a triplé et atteint 46 millions d’euros: «J’ai vu des plateaux en marbre, un fauteuil à 15.000 euros, je trouve cela déjà un peu aberrant»

Après trois ans de travaux, la maison des parlementaires wallons est en cours de finalisation. Pascal a travaillé sur le chantier plusieurs semaines. Et pour cet ouvrier, il est démesuré. « Étant électricien à la base, je passais dans des pièces, dans des pièces et des pièces… Et j’ai vu des plateaux en marbre, un fauteuil à 15.000 euros. Je trouve cela déjà un peu aberrant. Des lampes avec des socles en marbre, à mon avis ça coûte 4 ou 5.000 euros. Beaucoup d’argent gaspillé… », s’étonne cet ouvrier relayé par RTL.

Le bâtiment – qui accueillera 150 fonctionnaires, 75 députés et leurs collaborateurs dans 91 bureaux – ouvrira ses portes en septembre, nos confrères de RTL ont pu effectuer une visite des lieux en compagnie du nouveau président du Parlement wallon, André Frédéric. De la machine à café à près de 2.400 euros/pièce jusqu’au sofa du bureau présidentiel. Sur le site spécialisé d’où il provient, son prix est fixé à plus de 18.000 euros. Dans l’une des cinq salles de commission, les chaises sont estimées à près de 4.750 euros/pièce. « Nous ne sommes pas à ce prix-là, se défend André Frédéric (PS). Sur ces chaises-ci, on doit être à peu près en dessous de 3.000 euros, TVA comprise. »