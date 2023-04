L’enquête publique pour le nouveau stade du Sporting de Charleroi va débuter: la mobilité et le parking à Fontaine-l’Évêque et Montigny-le-Tilleul au centre des débats!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans le cadre de la demande de permis, l’enquête publique pour le futur stade du Sporting à Marchienne va débuter le 16 avril et courra jusqu’au 15 mai. Les citoyens qui le désirent pourront consulter tous les documents de la future enceinte, au sein des services Environnement des Communes de Charleroi, Fontaine-l’Évêque et Montigny-le-Tilleul. Et ce, avant de leur transmettre les éventuelles remarques.

Si Fontaine et Montigny sont concernées ici, c’est avant tout pour des raisons de mobilité. Selon la Commission Trafic et Mobilité de la Ville de Charleroi, comme déjà évoqué dans nos colonnes, avec ses 1.700 emplacements destinés aux voitures, le parking sur le site serait sous-dimensionné. Et dans les communes voisines, certains craignent de voir les rues se transformer en parking géant !