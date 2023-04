A la découverte du prince Gabriel, invité à la visite du roi Philippe pour l’envol d’Ariane

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le site du Centre spatial guyanais de Kourou est énorme. Ce mercredi, à la veille de l’envol de la fusée Ariane 5 et du satellite Juice qu’elle enverra vers Jupiter pour un long voyage de huit ans, nous avons joué à cache-cache avec le Roi et le prince Gabriel.

Ils ont naturellement été reçus comme des « very very VIP » par l’Agence spatiale européenne. Pendant que les quelques membres de la presse belge visitaient le site d’où décollera un jour la future Ariane 6 (NdlR : on parle de 2024), le Roi et son fils aîné découvraient le pas de tir d’Ariane 5. Les deux étaient coiffés d’une casquette bleu foncée de l’ESA. Ils portaient un sac rouge avec, à l’intérieur, un masque à gaz. C’est que la sécurité est omniprésente sur ce bout de terre de la Guyane française.

Le troisième régiment étranger d’infanterie veille au grain. Il y a des militaires partout et leur physique impressionne. On a intérêt à porter le bon badge et à ne pas faire le zouave !