Warner Bros annonce officiellement la diffusion de l’adaptation d’Harry Potter sur son nouveau service de streaming

Le nouveau service de streaming proposera également un préquel à Game of Thrones. La date de diffusion de ce préquel sur Max n’a pas encore été annoncée. Il n’y a pas non plus de date de sortie pour la série Harry Potter.

Les sept livres de Harry Potter se sont vendus à plus de 600 millions d’exemplaires et les huit films, avec Daniel Radcliffe, ont rapporté 7,7 milliards de dollars entre 2001 et 2011. Dans la série télévisée, d’autres acteurs reprendront les rôles de Harry Potter et Cie, et chaque saison sera consacrée à un livre. L’objectif est de prendre 10 ans pour porter tous les livres sur le petit écran.