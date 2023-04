Éoliennes: un goût de déjà-vu

L’histoire se répète en 2019, la population vivant dans le beau village de Celles et dans son entourage était confiée à une réunion d’information au public. Il était question de prendre connaissance d’un projet d’implantation de trois éoliennes porté par les entreprises Storm et Aspivari. Alors que le dossier n’est pas encore tout à fait éteint, les deux remettent sur le tapis un nouveau dossier. Dans les faits, il est quasi similaire au premier. Il est toujours question de deux machines à vent sur le territoire de Houyet et d’une sur la commune de Dinant. Au passage, la hauteur des engins a été revue à la hausse. On ne parle plus de 180 m, mais plutôt de 200 m. Le tout étant implanté en zone agricole.

D’une puissance unitaire de 4,3 MW, chaque éolienne se situe à plus de 730 m des zones d’habitat. La production serait égale à la consommation annuelle de 8 000 ménages. Il y aurait réduction de près de 13 000T éq. CO2 par an. Cela correspond aux émissions de 2 100 logements.