Le service de médiation du secteur postal enregistre une forte baisse des plaintes en 2022

Cela représente une baisse de 31,5 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de litiges déposés a également diminué de plus d’un tiers.

Parmi les explications données par le Bureau du Médiateur, on trouve un possible déclin des achats en ligne, un marché des lettres en baisse, une diminution des litiges avec les douanes pour les colis internationaux et une tendance prudente à une plus grande attention au destinataire de la part des entreprises postales.