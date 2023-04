Le hit de Noël «All I Want For Christmas» de Mariah Carey appartient désormais au patrimoine culturel des États-Unis

Le grand hit de Noël de Mariah Carey, « All I Want For Christmas », a été ajouté au patrimoine culturel américain.

Le titre a en effet été inscrit au National Recording Registry, une collection de chansons à préserver pour la postérité, selon plusieurs médias américains.

Le morceau, datant de 1994, est considéré comme un classique moderne de Noël dans le monde entier. Il a battu plusieurs records : le 24 décembre dernier, par exemple, il a ainsi été écouté plus de 21 millions de fois sur la plateforme de streaming Spotify. Michael Bublé et Shania Twain en ont notamment enregistré une reprise et la chanson se retrouve aussi à la fin du film à succès Love Actually.