Guerre en Ukraine: la Banque mondiale apporte 200 millions pour réparer le réseau électrique ukrainien

La somme doit permettre à l’Ukraine de réaliser les travaux d’urgence permettant la remise en état des infrastructures les plus critiques et de mettre en place des équipements de chauffage lorsque cela peut être nécessaire.

Ce nouvel apport d’argent pourrait être accompagné d’un autre don, de 300 millions de dollars, de la part « des partenaires et autres contributeurs, à mesure que le projet sera élargi », a ajouté la banque dans son communiqué.

« Les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont subi pour 11 milliards de dollars de dégâts en 2022 et sont l’un des secteurs pour lesquelles l’Ukraine a besoin des réparations les plus urgentes », a souligné la directrice générale des opérations de la Banque mondiale, Anna Bjerde, citée dans le communiqué.

La campagne russe de destruction visant spécifiquement le réseau électrique durant l’automne et l’hiver a mis à terre plus de 50 % des infrastructures énergétiques du pays, a souligné l’institution, en particulier dans l’est du pays, où les combats sont les plus violents.