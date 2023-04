Twitter avait «quatre mois à vivre» avant des licenciements massifs, affirme Elon Musk

Les effectifs sont désormais d’environ 1.500 personnes, contre un peu moins de 8.000 lorsqu’Elon Musk a pris les rênes de l’entreprise, a confirmé le patron de Tesla et SpaceX.

Ce dernier a été critiqué pour avoir supprimé la moitié du personnel à temps plein de l’entreprise en une semaine, mis fin au travail à distance et fixé un ultimatum aux travailleurs restants pour qu’ils acceptent des modèles de travail plus longs et plus intenses ou qu’ils partent.

Cela a également suscité des craintes que la plateforme ait du mal à survivre avec une équipe de maintenance réduite et un nombre plus faible d’ingénieurs disponibles.

Dans cette interview avec la BBC, Elon Musk a admis que la fermeture de l’un des centres de service de Twitter s’était avérée «assez catastrophique», car elle avait entraîné la perte d’une grande partie des fonctionnalités de la plateforme.

Il a toutefois précisé que le réseau social était désormais «à peu près à l’équilibre» et qu’il pourrait bientôt redevenir rentable. «En fonction de l’évolution de la situation, si les tendances actuelles se poursuivent, je pense que nous pourrions être rentables ou, plus précisément, avoir un flux de trésorerie positif ce trimestre si les choses continuent à bien se passer», a développé le milliardaire.

«Je pense que presque tous les annonceurs sont revenus ou ont dit qu’ils allaient revenir. Il y a très peu d’exceptions», a-t-il relevé.

A la suite de sa prise de contrôle de la plateforme, de nombreux annonceurs ont cessé de travailler avec le site en raison des inquiétudes concernant l’approche d’Elon Musk en matière de contenu et de modération.

Il a également révélé que les badges bleus de certification seront finalement supprimées d’ici la semaine prochaine. Le mois dernier, le patron de Twitter avait déclaré que les utilisateurs de la plateforme dont l’identité avait été vérifiée verraient leurs badges bleus retirés le 1er avril, à moins qu’ils ne s’acquittent d’une redevance mensuelle de 8 dollars dans le cadre de l’opération d’abonnement Twitter Blue.