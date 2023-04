Circulation perturbée ce jeudi matin sur la E42 à hauteur de Spy après un accident avec un camion-tampon

Selon nos informations, un camion-tampon a été violemment percuté sur l’autoroute à hauteur de Spy par un véhicule. Les pompiers de la zone Val de Sambre sont rapidement intervenus sur place pour venir en aide aux victimes. Le conducteur de la voiture a été grièvement blessé et conduit en milieu hospitalier. On ignore l’état de santé du conducteur du camion-tampon.

Les policiers de la route de Namur ont été appelés sur place et régulent la circulation qui se fait via la bande d’arrêt d’urgence. Des files pourraient se former.