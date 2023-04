Bonne nouvelle pour les fans: après «Harry Potter», un deuxième spin-off annoncé pour «Game of Thrones»

Discovery mercredi lors d’une importante présentation à la presse de son futur service de streaming MAX. Il s’agit d’un autre préquel, cette fois-ci provisoirement intitulé « A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight ».

La série dérivée est basée sur plusieurs livres que l’auteur George R.R. Martin a écrits en tant que spin-off de sa propre série « A Song Of Ice And Fire », sur laquelle Game of Thrones est basée. Elle racontera l’histoire d’un chevalier et de son écuyer.