Jamie Foxx, star de la chanson et de Hollywood, transporté à l’hôpital après une «urgence médicale»

L’acteur et chanteur Jamie Foxx est actuellement en plein tournage de « Back In Action », son nouveau film avec Cameron Diaz. S’il a été aperçu lundi sur le plateau, l’Américain de 55 ans a été transporté mardi matin à l’hôpital, écrit TMZ. Sa fille Corinne confirme sur les réseaux sociaux et parle d’une « urgence médicale ».

« Nous voulions partager avec vous que mon père, Jamie Foxx, a été transporté à l’hôpital suite à une complication médicale. Cependant, en agissant rapidement et grâce aux bons soins du personnel soignant, il est de nouveau en voie de guérison », déclare la famille de la star, qui demande que leur vie privée soit respectée.