«L’avenir de la Russie est plus effrayant que celui de l’Ukraine»: Veronika Dorman, coréalisatrice du documentaire «Russie, un peuple qui marche au pas», sur la Une, ce 13 avril

Je ne suis pas née en Russie mais à New York, ma famille, elle, est russe. Mes grands-parents ont quitté l’URSS dans les années 70. Ils étaient des dissidents anticommunistes. Ils aimaient leur pays mais il était incompatible avec leurs idées, leur liberté. Par conséquent, j’ai grandi dans quelque chose de très mélangé, entre la Russie réelle, horrible et compliquée, et tout ce qu’elle a d’aimable dans la poésie et la culture. J’ai mis les pieds en Russie pour la première fois à 11 ans. J’ai été fascinée par ce pays extraordinaire et bordélique, je l’ai trouvé infiniment plus intéressant que Paris où je vivais. La vraie vie, pour moi, était là en Russie. Pendant ma scolarité, mon obsession était d’aller y vivre. Je m’y suis installée une première fois pour mon mémoire en civilisation russe à la Sorbonne. Puis, j’ai commencé à y travailler comme journaliste pour des médias francophones.

J’ai été estomaquée au point de ne plus pouvoir parler. On sentait bien que la tension montait les jours qui ont précédé mais jusqu’au dernier moment, mon cerveau ne voulait pas y croire. J’étais comme en apnée, je tentais de remonter à la surface tant bien que mal. Je n’arrivais pas à donner un sens à cette nouvelle. Personne ne pensait que Poutine allait attaquer Kiev. Et je me suis trompée. J’ai ressenti de la rage et de l’impuissance. Et cette culpabilité de se dire qu’on a laissé faire Poutine, qu’on fait partie de ce peuple qui agresse un autre pays souverain. C’était insoutenable. Je n’ai pas d’autre sang que du sang de là-bas et j’en ai été dégoûtée. C’est une douleur qui ne ressemble à aucune autre et qui est impossible à conjurer tant que la Russie fera cette guerre.

Quel a été l’élément déclencheur pour retourner documenter ce qui se passe en Russie ?

Dès le 24 février 2022, le pays a commencé à se refermer à une vitesse folle. Ksenia et moi avons eu le sentiment urgent de devoir saisir l’instant. La Russie que nous avions connue était en train de disparaître et beaucoup de choses allaient partir pour toujours. Tout se précipitait, la propagande devenait de plus en plus pesante, les ONG fermaient les unes après les autres, les médias se faisaient de plus en plus rares ou étaient censurés. On avait l’impression que le rideau de fer allait retomber d’un coup.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour ce documentaire ?

Pendant mes années de correspondance, je pouvais tranquillement sortir filmer dans la rue avec ma caméra. Cette fois, on s’est baladée sans aucun matériel. On a pris le train pour se déplacer, on a payé en cash pour éviter d’être fliquées avec nos cartes bancaires. On a fait très attention aux hôtels et endroits où nous dormions. On devait passer sous les radars des autorités. Les journalistes font l’objet d’une surveillance accrue. On a travaillé en Russie comme dans un pays hostile que nous ne connaissions pas, ce qui n’était pas le cas. Mon pays n’était plus du tout familier.

L’objectif de votre enquête est de montrer comment le peuple russe est soumis à Poutine… Qu’est-il arrivé aux Russes ?

Depuis le retour de Poutine au Kremlin en 2012, il y a eu une prise en main du discours officiel, de l’enseignement dans les écoles, un vrai conditionnement du régime avec des lois liberticides où les citoyens sont devenus de moins en moins maîtres de leur propre vie. Le régime est répressif. Cela s’est accentué depuis 2014. Les Russes sont conditionnés via la télé officielle où Kiev et l’OTAN sont présentés comme des ennemis. Le prix de la résistance devient extrêmement élevé, les peines de prison sont réelles et se durcissent. Il y a aussi une sorte de complicité passive, des gens sont horrifiés face aux horreurs de la guerre mais ne s’opposent pas au régime. Pour donner une idée de l’intensité de cette propagande, il suffit de donner cet exemple. Beaucoup de Russes ont des proches en Ukraine et il est arrivé que ceux-ci leur montrent avec leur téléphone les images de villes dévastées. Eh bien, face à ces vidéos, les Russes leur disaient que c’était faux, qu’ils racontaient des bêtises. C’est dire combien il y a une rupture de logique, combien c’est devenu délirant.

À votre avis, la guerre va-t-elle durer encore longtemps ?

Impossible de le dire. Ce qui est sûr, c’est que Poutine ne va pas s’arrêter et il y a un flou autour de ses critères de victoire. Quel que soit le moment où la guerre s’arrêtera, l’Ukraine va se reconstruire. Par contre, la Russie a un avenir beaucoup moins certain, plus effrayant. Que Poutine s’en aille ne suffira pas. Tout son système va lui survivre, un système qu’il faudra absolument secouer. Les pronostics sont extrêmement pessimistes. Je ne pense pas que nous verrons ce pays se relever à l’échelle d’une vie d’homme.