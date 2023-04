Scandale au Parlement européen: placé sous bracelet électronique, Marc Tarabella a quitté la prison de Marche ce matin, «je suis soulagé de pouvoir rejoindre ma famille» (photos)

L’eurodéputé et bourgmestre d’Anthisnes Marc Tarabella, inculpé de corruption, blanchiment et participation à une organisation criminelle dans l’affaire de corruption du parlement européen par le Maroc et le Qatar, a quitté la prison de Marche ce jeudi matin.

Après six semaines de détention à la prison de Saint-Gilles, Marc Tarabella avait été transféré à la prison de Marche-en-Famenne, après avoir fait la demande pour être plus proche de sa famille. «Je suis soulagé de pouvoir rejoindre ma famille. Cette période a été une réelle épreuve. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont marqué leur soutien durant toutes ces semaines», a-t-il déclaré. «Je le répète: Je n’ai rien à me reprocher et je reste bien sûr à l’entière disposition des enquêteurs s’ils ont d’autres questions», a-t-il ajouté.