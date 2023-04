Les Roches Noires dans une balade de découvertes

Des outils didactiques et divers ateliers permettront, aux petits comme aux grands, de profiter pleinement de ces balades qui permettront de comprendre au mieux la nature dans la plus ancienne Réserve naturelle classée de Belgique, soit voici 80 ans.

Les Roches Noires sont constituées de calcaire dolomitique de teinte très sombre, d’où son nom. Elles surplombent un ancien méandre de l’Ourthe, ce qui leur a permis de découper des pointements rocheux impressionnants. La flore se caractérise par des spécimens aussi rares que précieux. De par le passé, il fut permis de découvrir une graminée rarissime, le nardure unilatéral. Aujourd’hui, encore, une bonne observation nous conduit vers des lunetières, de rares cotonéasters ou quelques orchidées discrètes. La faune est également mise à l’honneur avec ses nombreuses espèces xérothermophiles, qui aiment la chaleur et la sécheresse. Le contexte des Roches Noires s’y prête très bien puisqu’elles offrent, par leur découpage et leur exposition, de larges période ensoleillées et chaudes.