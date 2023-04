Sarah Klose vous aide à comprendre vos animaux

Diplômée en agronomie, Sarah Klose a transformé sa passion pour les animaux et la nature en une activité dont elle vit au quotidien : la communication animale, les soins énergétiques et la naturopathie. « Au départ, je souhaitais devenir maître-chien et vétérinaire. Je suis finalement devenue maître-chien et j’ai exercé pendant plus de 5 ans. », précise Sarah Klose.

Ensuite, elle s’est spécialisée dans le soin aux personnes. Elle a travaillé pendant plus de 10 ans comme aide-soignante et a découvert le monde magnifique de la communication animale.

« A force d’être confrontée aux problèmes de mes animaux, j’ai cherché à me former davantage et à mieux les comprendre. Ils m’ont permis de me perfectionner et de renouer avec mon rêve d’enfant de soigner les animaux. »

En 2021, Sarah Klose crée l’asbl Ô Part’âge. « Que ce soit pour un problème de santé que votre vétérinaire ne parvient pas à résoudre ou pour des problèmes de comportements, la communication animale associée aux soins énergétiques peut vous apporter la solution. » L’importance de l’humain Aujourd’hui, Sarah donne des formations de communication animale dans la région de Fauvillers et Martelange. Elle ne dispose pas encore de local fixe. Elle crée également des formations en ligne. « Je ne travaille pas que sur les animaux. Ce qui m’importe, c’est que le binôme humain-animal vive en harmonie et donc, il est tout aussi important de soigner l’humain. Je me penche donc également sur les émotions bloquées, les traumatismes et les relations difficiles. Il arrive souvent qu’en prenant soin de l’humain, l’animal guérisse à son tour. Ils ont une conscience et une lucidité bien souvent impressionnantes. », poursuit Sarah Klose. Mais comment fonctionne concrètement la communication animale ? « Je me connecte à l’animal sur base d’une photo, cela me permet de capter les informations qu’il a à transmettre. Puis, j’utilise mes mains pour transmettre l’énergie, un peu comme pourrait le faire un magnétiseur. Je deviens un canal pour transmettre l’énergie demandée. » La nature et les animaux sont les sources de motivation, d’énergie et de persévérance de Sarah depuis toujours. Grâce à l’asbl Ô Part’âge, elle peut les remercier à sa façon. Du 29 avril au 5 mai, Sarah organisera un stage de jeûne et randonnée. « Une autre date sera programmée en été. L’objectif est le repos même si deux heures de randonnée quotidienne sont programmées. Il y aura aussi au programme de la médiation et des conseils en alimentation. J’essaie au maximum de m’adapter aux désirs des gens. », conclut-elle.