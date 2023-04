Teresa Arroyo Corcobado vous emmènedans son univers coloré

Née sous le soleil d’Extremadura, Teresa a toujours ressenti le besoin de voyager. Elle s’est formée à différentes disciplines artistiques dans plusieurs villes d’Europe. Elle a étudié l’illustration aux Beaux-Arts à Bruxelles et a publié de superbes albums chez Versant Sud, comme L’arbre et l’oiseau, Lola sur le rivage et De l’autre côté du carrousel.

« Je suis fille unique et je me souviens que toute enfant déjà je créais mon petit univers dans ma chambre, j’y faisais toutes sortes de bricolages. », précise Teresa sur la page qui lui est consacrée sur le site Internet de Versant Sud.

Si elle imaginait devenir architecte d’intérieur, elle a finalement choisi une école de graphisme et de communication visuelle à Madrid. Après des passages à Edimbourg et à Grenade, elle vit toujours à Bruxelles aujourd’hui.

« Dans « De l’autre côté du carrousel », je voulais parler de la peur de l’enfant de se perdre, de se retrouver seul. Je voulais traiter le sujet de manière un peu décalée, donner vie aux peurs, mais sans être catastrophiste. », poursuit-elle. « Je me suis rappelée que quand j’étais sur le carrousel, je levais la main quand je voyais mes parents, par peur de ne plus les retrouver. C’est comme ça que l’histoire m’est venue. Et je me suis dit que la foire m’offrait un univers visuel inépuisable à exploiter. »

Du papier à l’ordinateur

Teresa a découvert Kandisky et Chagall mais reste influencée par le travail d’artistes comme Paul Cox, Yara Kono, Roger Duvoisin ou du peintre écossais George Birrel.

Pour l’artiste, une planche commence toujours par une idée, un concept ou une phrase. Elle fait un rapide croquis sur papier de l’image créée dans sa tête pour ne pas l’oublier.

« Je fais une liste des éléments que j’aimerais faire apparaître dans mon image et je crée chaque élément de manière individuelle : d’abord je le dessine sur papier en faisant des masses de couleurs, puis je le scanne et le retravaille à l’ordinateur. Je teste, je bouge chaque petit dessin sur l’écran, jusqu’à sa position finale. »

Grâce au cahier du visiteur, vous pourrez parcourir l’exposition, découvrir les albums de Teresa et terminer le voyage en participant à trois activités (Cherche et trouve, personnalisation de montgolfières en papier et création d’une carte postale).

L’exposition est accessible aux heures d’ouverture du Centre culturel et l’entrée est libre.