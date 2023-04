Comment une famille auboise veut réaliser son rêve d’itinérance au long cours

« C’est un projet 100 % familial », appuie Maxime. « Tous les deux, nous sommes de l’Aube. Nous vivons ensemble depuis treize ans. En 2012, nous sommes partis au Bourg-d’Oisans, en Isère. Là, j’ai travaillé comme technicien en exploitation de remontées mécaniques, Carole étant animatrice enfant. Nous partageons le même goût pour un mode de vie plus flexible, plus libre. Il y a dix ans, nous avons eu une première expérience en camping-car ; mais elle nous a plutôt refroidis », confie-t-il.

738 000 km au compteur

Maxime poursuit : « Toutefois, nous avons gardé l’idée dans un coin de notre tête. C’est l’arrivée de notre fille Clara – âgée de 15 mois aujourd’hui – qui a provoqué un déclic. Mais cette fois, nous voulions quelque chose de plus grand, de plus confortable. Alors nous avons tout quitté et sommes revenus dans l’Aube, chez mon père, à Saint-Rémy-sous-Barbuise – en fait, nous sommes déjà quasi itinérants ! Et une fois l’autocar transformé, nous repartirons. »

Même si on ne peut pas à proprement parler d’odyssée, l’Iliade ne fut pas pour autant aisé à trouver : « Il nous a fallu presque une année de recherches, de démarchage téléphonique intensif. De ce genre, on en croise encore quelques-uns sur les routes ; mais il y en a très peu à céder. Celui-là, nous l’avons acheté le 9 mars dernier à une vente aux enchères. C’est un modèle de 2006 qui était vendu par une entreprise de transport touristique de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor. Il a 738 000 km au compteur ; mais potentiellement, il peut tourner jusqu’à 1 million de km. Nous l’avons eu pour 18 000 euros. Il y en avait un second, qui a été acquis par un musée. »

Titulaire des permis C et D, Maxime a pu ramener l’engin dans le département sans encombre.

Une centrale solaire sur le toit

Lui et Carole, aidés par le papa et « avec l’autorisation du constructeur », se donnent jusqu’au mois de décembre pour transformer l’autocar en « maison sur roues ». Transformation qu’ils effectueront à l’abri des regards dans un hangar au fin fond de la campagne auboise. « Nous allons travailler dessus tous les jours. Les plans sont terminés et le budget est réuni (économies personnelles et emprunt bancaire), soit 65 000 euros en comptant l’achat du véhicule », explique le jeune père de famille.

Une somme importante sera consacrée à l’achat d’une centrale solaire, qui sera fixée sur le toit de l’autocar. « Nous voulons être totalement autonomes du point de vue énergétique. Avec cette centrale, nous pourrons alimenter la plaque à induction, le lave-linge, etc. », souligne-t-il. Une approche écolo revendiquée qui vient contrebalancer la consommation de gasoil (25 litres aux 100).

Avec également une cuve de 1 m3 d’eau pour la douche et le reste, l’idée est d’avoir « un certain confort sans être dans le luxe ».

Le besoin de mobilité

D’abord, Maxime et les siens vont démonter les sièges, puis les WC. La suite ne leur fait pas peur (pour suivre l’avancée du chantier, retrouvez-les sur Facebook : La Famille à bord)…

Mais déjà, le jeune couple évoque sa vie d’après. Notamment professionnelle : « J’ai suivi une formation de développeur Web. Ça va permettre d’avoir une activité itinérante (réalisation de sites...) », expose le trentenaire, qui n’exclut pas de retourner ponctuellement à la montagne – « une solution de secours ».

Ce qui est certain, c’est que « nous n’aurons pas de terrain fixe. On fera avec les structures existantes. Quelques jours dans une commune, puis dans une autre. » Quant à aller à l’étranger, ce n’est pas une option dans l’immédiat.