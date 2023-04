Grande chasse aux œufs

Plus de 15 000 œufs ont été largués pour le plus grand plaisir des nombreux enfants et de leurs parents, d’autant que la généreuse cloche avait laissé quelques personnages emblématiques pour épauler les jeunes chasseurs dans leur recherche.

Pour une meilleure organisation, 3 chasses aux œufs étaient au programme en fonction de l’âge des bambins.